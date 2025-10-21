Италия выразила готовность присоединиться к группе союзников по НАТО, которые финансируют закупку американского оружия для Украины в рамках программы PURL.

Большинство стран Альянса уже поддержало соответствующую инициативу ранее. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на лиц, знакомых с этим вопросом, передает 24 Канал.

Какую позицию выразила Италия?

Издание пишет, что министр обороны Италии Гидо Крозетто во время встречи руководителей оборонных ведомств стран-членов НАТО, которая состоялась на прошлой неделе, объявил о готовности его государства присоединиться к PURL.

Справочно. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – инициатива, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование поставок американского производства.

Италия сначала выступала против участия в этой программе, заявляя, что Украина имеет другие возможности для закупки оружия. Изменение позиции было частично обусловлено опасением, что Италия может быть отстранена, если программа станет доминирующей для некоторых союзников,

– говорится в статье.