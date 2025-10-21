Боится стать отстраненной: Италия присоединится к закупкам оружия США для Украины, – Bloomberg
- Италия решила присоединиться к программе PURL для финансирования закупки американского оружия для Украины.
- Сначала Италия была против участия в программе, но изменила позицию из-за опасений быть отстраненной.
Италия выразила готовность присоединиться к группе союзников по НАТО, которые финансируют закупку американского оружия для Украины в рамках программы PURL.
Большинство стран Альянса уже поддержало соответствующую инициативу ранее. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на лиц, знакомых с этим вопросом, передает 24 Канал.
Смотрите также Европа смирилась с тем, что Трамп не будет спасать Украину, – FT
Какую позицию выразила Италия?
Издание пишет, что министр обороны Италии Гидо Крозетто во время встречи руководителей оборонных ведомств стран-членов НАТО, которая состоялась на прошлой неделе, объявил о готовности его государства присоединиться к PURL.
Справочно. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – инициатива, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование поставок американского производства.
Италия сначала выступала против участия в этой программе, заявляя, что Украина имеет другие возможности для закупки оружия. Изменение позиции было частично обусловлено опасением, что Италия может быть отстранена, если программа станет доминирующей для некоторых союзников,
– говорится в статье.