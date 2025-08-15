Россия готовилась к встрече диктатора Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом в спешке. В связи с этим Кремль не имеет четкого плана относительно предстоящего двустороннего саммита.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник, приближенный к Кремлю, передает 24 Канал. Отмечают, что это отличается от привычных встреч российского диктатора.

Смотрите также "Руки прочь!": на Аляске прошел митинг против саммита Путина и Трампа – кадры из Анкориджа

Как Путин готовился к встрече?

В статье отмечают, что обычно Владимир Путин безупречно готовится к соответствующим событиям, в частности проводит много консультаций со специалистами и читает. Впрочем, как рассказал собеседник издания, на этот раз все отличается

По словам источника, окно для подготовки "крайне ограничено", поэтому у Кремля нет плана. Поэтому сейчас в Кремле, согласно обнародованной информации, в Кремле "продолжались бешеные усилия" по поводу предстоящей встречи президентов.

В то же время бывший пресс-секретарь экс-госсекретаря Соединенных Штатов Мадлен Олбрайт, Джеймс Рубин отметил, что сам факт проведения саммита с Дональдом Трампом является признаком уязвимости Владимира Путина.

Путин действительно испытывает потребность как-то отреагировать на действия президента США, чтобы избежать худших последствий в виде возобновления поставок военной помощи Украине или возможных санкций,

– считает экс-чиновник.

Отмечается, что среди европейских чиновников растет обеспокоенность относительно возможных результатов саммита. Один из них рассказал, что "все опасаются, что Путин снова сыграет на самолюбии Трампа, как это уже было в прошлом".

К слову, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина с президентом США могут продлиться не менее 6 – 7 часов. Также он уточнил, что встреча лидеров с глазу на глаз состоится при участии помощников.