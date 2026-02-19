Россия хочет не только Донбасс: ISW привел заявления Кремля, разоблачающие истинную цель

Для России территориальных уступок будет мало. То, что украинцы и так понимали, подтвердили сами россияне и проанализировали на Западе.

Интересно, что новые хищнические заявления оккупантов прозвучали на фоне мирных переговоров в Женеве. Анализ российских заявлений сделали в Институте изучения войны.

Чего хотят россияне?

17 февраля российское посольство в Бельгии заявило: Москва будет требовать от НАТО юридического закрепления положения о нерасширении Альянса. Это "дипломаты" рассказали газете "Известия".

Российские официальные лица дали понять, что Россия не удовлетворится лишь территориальными уступками, и подтвердили приверженность к первоначальным военным целям России, которые включают распад альянса НАТО,

– говорится в статье.

В декабре 2021 года Россия создала "проект договора" о нерасширении НАТО.

"Эти ультиматумы привели к разрушению нынешнего альянса НАТО, требуя от НАТО прекратить развертывание войск или систем вооружения в государствах-членах, присоединившихся к НАТО после 1997 года. Эти ультиматумы также имели целью заставить Запад отказаться от политики открытых дверей, исключить расширение на восток и отказаться от партнерства на восточном фланге НАТО, включая Украину", – объяснили в ISW.

То есть Россия продолжает настаивать на том, что было и до войны. А повторение этих "начальных" требований сейчас, во время переговоров, подает Западу очень четкий сигнал: Запад должен учесть все требования России. Иначе она будет не удовлетворена соглашением, даже если получит весь Донбасс.

Кроме этого пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова на днях вспоминала пресловутый "дух Анкориджа" или "договоренности на Аляске".

Обратите внимание! Официально на Аляске не заключали соглашений, а Кремль не комментирует, к чему пришли во время саммита. Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции так иронично заметил об этом "духе": "Мы все можем только догадываться, что именно они имеют в виду". Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала предположил: Путин пытается навязать Трампу свое видение и подразумевает обмен территорий на конструктивное поведение со своей стороны.

Представители Кремля часто пытаются воспользоваться нечеткостью результатов саммита на Аляске, чтобы утверждать, что на саммите было достигнуто совместное российско-американское понимание и договоренности о прекращении войны в Украине. И подают эту договоренность в выгодном для России свете, в частности скрывая то, как Москва препятствует мирному процессу. (...) Представители Кремля постоянно повторяют свою приверженность к достижению своих первоначальных военных или дипломатических целей войны и не проявляют никакой готовности идти на компромиссы по этим целям для достижения мира в Украине,

– констатировали в ISW.

Руководители разведок ЕС неоптимистичны в отношении переговоров

Их мысли подобны анализу ISW. В материале Reuters, который поговорил с разведчиками, сказано: Россия не хочет мира. Поэтому события в Женеве – только "театр переговоров".