В среду, 18 ноября, в китайском Шэньчжэне проходит саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества). На нем должны встретиться лидеры США, Китая и России.

Российский и американский лидеры могут обсудить вопросы Украины. Об этом пресс-секретарь президента России рассказал пропагандистским СМИ.

Что известно о встрече Путина с Трампом?

Пресссекретарь Кремля отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп во время контактов могут коснуться вопроса войны в Иране и российско-украинской войны. Он также сообщил, что время двусторонней встречи президентов пока не соглашается. Политики будут искать промежуточный вариант. Песков также не исключил, что Владимир Путин и Дональд Трамп пообщаются "на ногах".

Чиновник добавил, что первый контакт Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на приеме. Он отметил, что возможность провести полноформатные переговоры вряд ли будет.