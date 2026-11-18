Російський та американський лідери можуть обговорити питання України. Про це прессекретар президента Росії розповів пропагандистським ЗМІ.

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Що відомо про зустріч Путіна з Трампом?

Прессекретар Кремля зазначив, що Володимир Путін і Дональд Трамп під час контактів можуть торкнутися питання війни в Ірані та російсько-української війни.

Він також повідомив, що час двосторонньої зустрічі президентів поки не погоджений. Політики шукатимуть проміжний варіант. Пєсков також не виключив, що Володимир Путін та Дональд Трамп поспілкуються "на ногах".

Чиновник додав, що перший контакт Володимира Путіна та Дональда Трампа може відбутися на прийомі. Він зазначив, що можливість провести повноформатні переговори навряд чи буде.

Нагадаємо, що президента США у Шеньчжені особисто зустрів лідер КНР Сі Цзіньпін. Натомість російського диктатора Володимира Путіна, який також прибув до Китаю, зустрічав інший високопосадовець.