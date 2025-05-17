В Кремле подтвердили подготовку телефонного разговора Трампа и Путина
- В Кремле подтвердили подготовку телефонного разговора между президентами США и России, Трампом и Путиным.
- Разговор запланирован на 19 мая и среди тем обсуждения будут урегулирование ситуации в Украине и торговля.
- После разговора с Путиным, Трамп планирует позвонить Зеленскому и лидерам стран НАТО.
Президент США заявил о намерении провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили, что контакты готовятся.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно о контактах Трампа и Путина
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку телефонного разговора президентов США и России.
Немного ранее Дональд Трамп анонсировал, что 19 мая в 10:00 (17:00 по киевскому времени) у него состоится разговор с Путиным. Среди тем президент США назвал урегулирование ситуации в Украине и торговлю. После этого американский лидер планирует позвонить Зеленскому, а также лидерам стран НАТО.
Предыдущий телефонный разговор Трампа и Путина состоялся два месяца назад – 18 марта.
Добавим, что в последнее время Дональд Трамп активнее говорит о потенциальной встрече с Путиным. В частности, в последнем интервью он заявил, что "устал" от других людей, которые ведут переговоры. Президент США убежден, что без личной встречи с диктатором невозможно заключить мирное соглашение.