В последнее время актуализировался вопрос мирных переговоров относительно войны в Украине. В частности речь идет о визите Зеленского в США и запланированной встрече Трампа с Путиным. Впрочем личная неприязнь между украинским и российским президентами мешает решению вопроса прекращения боевых действий.

Соответствующее заявление сделал Дональд Трамп во время общения с журналистами, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Как Трамп комментирует урегулирование войны между Украиной и Россией?

Дональд Трамп взял на себя роль посредника в мирных переговорах между Киевом и Москвой. Однако несмотря на все его усилия достичь прекращения огня не удается. Одним из факторов, которые влияют на это, являются отношения Зеленского с Путиным.

Они ненавидят друг друга, и это усложняет ситуацию,

– подчеркнул глава Белого дома.

То есть по его словам, неприязнь между лидерами России и Украины создает определенные трудности в дипломатических или переговорных процессах.

