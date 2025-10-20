Путін та Зеленський ненавидять один одного, це все ускладнює, – Трамп
- Дональд Трамп заявив, що особиста неповага між Зеленським та Путіним ускладнює мирні переговори.
- Трамп намагається виступати посередником у переговорах між Києвом і Москвою, але досягти припинення вогню поки не вдалося.
Упродовж останнього часу актуалізувалося питання мирних переговорів стосовно війни в Україні. Зокрема йдеться про візит Зеленського до США та заплановану зустріч Трампа з Путіним. Втім особиста неприязнь між українським та російським президентами стає на заваді розв'язання питання припинення бойових дій.
Відповідну заяву зробив Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.
До теми "Був хаос": WP пишуть, що Трамп не слухав Зеленського і скаржився через Нобелівську премію
Як Трамп коментує врегулювання війни між Україною та Росією?
Дональд Трамп взяв на себе роль посередника в мирних переговорах між Києвом та Москвою. Однак попри всі його зусилля досягти припинення вогню не вдається. Одним із чинників, які впливають на це, є відносини Зеленського з Путіним.
Вони ненавидять один одного, і це ускладнює ситуацію,
– наголосив глава Білого дому.
Тобто за його словами, неприязнь між лідерами Росії та України створює певні труднощі у дипломатичних або переговорних процесах.
Переговори стосовно війни в Україні: останні новини
Днями Володимир Зеленський відвідав Вашингтон з дипломатичним візитом. У США він зустрівся з представниками американських оборонних компаній, а також провів перемовини з Трампом.
За даними The Financial Times, під час зустрічі в Білому домі 17 жовтня Трамп нібито намагався переконати Зеленського погодитися на пропозицію Путіна "обміняти" Донбас на Запорізьку та Херсонську області.
Колишній президент Європарламенту Дональд Туск зазначив, що такий тиск на українського лідера є недоречним.
Сам Трамп заявив, що не обговорював передачу Донбасу Росії, а закликав до негайного припинення вогню. На його думку, подальші домовленості можна буде досягти пізніше, оскільки регіон уже розділений і близько 78% території контролює Росія.
Крім того, під час зустрічі з українським президентом Дональд Трамп, за повідомленнями ЗМІ, був більше зосереджений на собі, не слухав співрозмовника та згадував про своє невдоволення через відсутність Нобелівської премії миру.
У The Telegraph вважають, що новий раунд переговорів між Трампом і Путіним у Будапешті може послабити позиції України та загрожувати безпеці Європи, тоді як Росія продовжує порушувати повітряний простір і тероризувати регіон.
ЄС оцінює різні сценарії можливої агресії Росії, включаючи вторгнення в Балтію, диверсії на інфраструктурі та використання заморожених активів для підтримки України.