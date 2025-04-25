Путин считает, что на поле боя сможет получить больше, чем по соглашению, – NYT

Российский диктатор Владимир Путин убежден, что он может получить больше на поле боя, чем от сделки, которую, похоже, предлагает президент США Дональд Трамп.

А временное прекращение огня является невыгодным для России. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на слова лиц, близких к Кремлю, передает 24 Канал.

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Почему Путин избегает сделки

Издание пишет, что российский президент явно стремится продолжать переговоры с президентом США Дональдом Трампом, поскольку Москва переполнена оптимизмом относительно энергетических соглашений, прямых авиарейсов и отмены санкций, которые могут быть.

Впрочем, напоминают, что Путин отверг призывы Вашингтона к быстрому достижению мира в Украине, одновременно жестокость авиаударов России по гражданским объектам растет, испытывая терпение даже несмотря на заявления США о возможном выходе из переговоров.

В России эксперты и близкие к Кремлю люди говорят, что расчет господина Путина прост: до сих пор российский президент был убежден, что он может получить больше на поле боя, чем согласившись на сделку, которую, похоже, предлагает господин Трамп,

– говорится в статье.

Отмечают, что по мнению Путина, даже временное прекращение огня означало бы отказаться от стольких рычагов влияния на переговоры, что это будет иметь смысл для Москвы только после серьезных уступок со стороны Украины и Запада в этом вопросе.

В то же время российский диктатор, по данным NYT, Путин не хочет исключать возможности урегулирования, которое завершит войну. В то же время президент США, своей приверженностью к Путину, дал ему много оснований думать, что он может перейти границы.

"Для него все еще важно оставить окно возможностей открытым, но не форсировать процесс", – рассказал в телефонном разговоре профессор политологии Европейского университета в российском Санкт-Петербурге Григорий Голосов.

По его словам, диктатор считает, что пока он имеет преимущество на поле боя, "он может получить выгоду не только в плане захвата территории, но и в плане подрыва обороноспособности Украины и деморализации украинского населения".

К слову, Дональд Трамп стремится как можно скорее выполнить обещание, которое дал еще во время предвыборной кампании – прекратить огонь в Украине. Также республиканец рассматривает возможность выхода США из мирного процесса, если никакого прогресса не будет достигнуто.