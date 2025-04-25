А тимчасове припинення вогню є невигідним для Росії. Про це пише The New York Times, посилаючись на слова осіб, близьких до Кремля, передає 24 Канал.

Дивіться також У Кремлі кажуть про прогрес після візиту Віткоффа, Путін отримав послання від Трампа

Чому Путін уникає угоди

Видання пише, що російський президент вочевидь прагне продовжувати переговори з президентом США Дональдом Трампом, оскільки Москва переповнена оптимізмом щодо енергетичних угод, прямих авіарейсів і скасування санкцій, які можуть бути.

Втім, нагадують, що Путін відкинув заклики Вашингтона до швидкого досягнення миру в Україні, водночас жорстокість авіаударів Росії по цивільних об’єктах зростає, випробовуючи терпіння навіть попри заяви США про можливий вихід з переговорів.

У Росії експерти та близькі до Кремля люди кажуть, що розрахунок пана Путіна простий: досі російський президент був переконаний, що він може отримати більше на полі бою, ніж погодившись на угоду, яку, схоже, пропонує пан Трамп,

– ідеться у статті.

Зазначають, що на думку Путіна, навіть тимчасове припинення вогню означало б відмовитися від стількох важелів впливу на переговори, що це матиме сенс для Москви лише після серйозних поступок з боку України та Заходу у цьому питанні.

Водночас російський диктатор, за даними NYT, Путін не хоче відкидати можливості врегулювання, яке завершить війну. Водночас президент США, своєю прихильністю до Путіна, дав йому багато підстав думати, що він може перейти межі.

"Для нього все ще важливо залишити вікно можливостей відкритим, але не форсувати процес", – розповів у телефонній розмові професор політології Європейського університету у російському Санкт-Петербурзі Григорій Голосов.

За його словами, диктатор вважає, що поки він має перевагу на полі бою, "він може отримати вигоду не лише в плані захоплення території, але й у плані підриву обороноздатності України та деморалізації українського населення".

До слова, Дональд Трамп прагне якомога швидше виконати обіцянку, яку дав ще під час передвиборчої кампанії – припинити вогонь в Україні. Також республіканець розглядає можливість виходу США з мирного процесу, якщо жодного прогресу не буде досягнуто.