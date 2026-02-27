Путин не согласится на меньшее, иначе это будет его провал: анализ войны от The Independent

Эксперты по просьбе The Independent проанализировали сценарии, как может разворачиваться война в Украине дальше. Они обратили внимание на то, что было предсказуемым в поведении россиян.

Мир в ближайшее время невозможен, уверены в The Independent. А заявления команды Трампа просто циничны.

Смотрите также Украинцы – неполноценные люди: что рассказали российские пленные в анкетах

Что будет дальше в Украине?

Несмотря на все технологические находки, войну России против Украины называют очень традиционной. И сейчас она в тупике.

Для нас самым удивительным развитием событий остается решение Москвы начать масштабное наземное вторжение в Украину. (...) Мобилизация украинского общества в начале войны подчеркнула, что не существует реалистичного сценария, при котором Кремль мог бы быстро достичь своих целей – устранить президента Владимира Зеленского, "демилитаризовать" и "денацифицировать" Украину,

– говорится в статье.

Впрочем, аналитики не удивляются, что Россия перевела экономику на военные рельсы и перешла от блицкрига к традиционной войне на истощение. Интересно, что, несмотря на массовое использование беспилотников, Москва не отошла от советской военной доктрины по использованию массовых армий и тактики массового уничтожения.

Россия вряд ли скоро достигнет своей точки истощения, а потому переговоры пока бесполезны.

Скотт Лукас, профессор международной политики из Университетского колледжа Дублина не удивлен нежеланием российского президента отказаться от стремления к Украине как части "Великой России". Также его не удивляет готовность лагеря Трампа пожертвовать украинской и европейской безопасностью.

Любые цитаты о "мире за углом" – особенно от посланцев Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера – являются циничными заявлениями или принятием желаемого за действительное. Кремль не согласится на меньшее, чем захват всей стратегически важной Донецкой области, остальной части страны без эффективных гарантий безопасности и падения правительства Зеленского. Путин не может согласиться на меньше, потому что это будет провалом его проекта ценой 1,3 миллиона жертв, и эта цифра растет,

– говорит он.

И добавляет: трамписты верят не в союзы, а в деловые отношения, поэтому Кремль сейчас выдвигает перед правительством США совместные экономические проекты.

Интересно! Владимир Зеленский заявил: Украина имеет шанс закончить войну до следующего года. Лучший вариант – достичь мира до осени.

Марк Уэббер, профессор международной политики из Бирмингемского университета, считает, что пехотные накаты и жестокое поведение оккупантов были предсказуемыми. Ведь Россия применила в Украине ту же тактику, что и в Чечне, Грузии и Сирии.

Но эта стратегия привела к тупику в Украине, где линии фронта фактически заморожены.

Есть две вещи, которые могут это изменить. Первая – это изменение подхода Китая, который фактически субсидировал военные усилия России путем передачи технологий и закупки энергоносителей. (...) Вторым возможным фактором изменений являются масштабные усилия Украины по вооружению. Это потребует от Германии, Франции и Великобритании увеличения уже и так значительных поставок вооружений,

– говорится в материале.

Чего хочет Китай?

Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала высказал мнение, что Китаю очень выгодно наблюдать, как Путин "закапывает" Россию. По его словам, Россия превращается в китайский протекторат.