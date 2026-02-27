Мир найближчим часом неможливий, упевнені в The Independent. А заяви команди Трампа просто цинічні.

Що буде далі в Україні?

Попри всі технологічні знахідки, війну Росії проти України називають дуже традиційною. І зараз вона в глухому куті.

Для нас найдивовижнішим розвитком подій залишається рішення Москви розпочати масштабне наземне вторгнення в Україну. (...) Мобілізація українського суспільства на початку війни підкреслила, що не існує реалістичного сценарію, за якого Кремль міг би швидко досягти своїх цілей – усунути президента Володимира Зеленського, "демілітаризувати" та "денацифікувати" Україну,

– мовиться в статті.

Втім, аналітики не дивуються, що Росія перевела економіку на воєнні рейки та перейшла від бліцкригу до традиційної війни на виснаження. Цікаво, що, попри масове використання безпілотників, Москва не відійшла від радянської військової доктрини щодо використання масових армій та тактики масового знищення.

Росія навряд чи скоро досягне своєї точки виснаження, а тому переговори поки що марні.

Скотт Лукас, професор міжнародної політики з Університетського коледжу Дубліна не здивований небажанням російського президента відмовитися від прагнення до України як частини "Великої Росії". Також його не дивує готовність табору Трампа пожертвувати українською та європейською безпекою.

Будь-які цитати про "мир за рогом" – особливо від посланців Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – є цинічними заявами або прийняттям бажаного за дійсне. Кремль не погодиться на менше, ніж захоплення всієї стратегічно важливої ​​Донецької області, решти країни без ефективних гарантій безпеки та падіння уряду Зеленського. Путін не може погодитися на менше, бо це буде провалом його проєкту ціною 1,3 мільйона жертв, і ця цифра зростає,

– говорить він.

І додає: трампісти вірять не в союзи, а в ділові відносини, тому Кремль зараз висуває перед урядом США спільні економічні проєкти.

Марк Веббер, професор міжнародної політики з Бірмінгемського університету, вважає, що піхотні накати і жорстока поведінка окупантів були передбачуваними. Адже Росія застосувала в Україні ту ж тактику, що й у Чечні, Грузії та Сирії.

Але ця стратегія призвела до глухого кута в Україні, де лінії фронту фактично заморожені.

Є дві речі, які можуть це змінити. Перша – це зміна підходу Китаю, який фактично субсидував військові зусилля Росії шляхом передачі технологій та закупівлі енергоносіїв. (...) Другим можливим фактором змін є масштабні зусилля України з озброєння. Це вимагатиме від Німеччини, Франції та Великої Британії збільшення вже й так значних поставок озброєнь,

– ідеться в матеріалі.

Чого хоче Китай?

Політолог Петро Олещук в ефірі 24 Каналу висловив думку, що Китаю дуже вигідно спостерігати, як Путін "закопує" Росію. За його словами, Росія перетворюється на китайський протекторат.