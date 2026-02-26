Про це повідомляє "Українська правда". Дуже помітна кореляція між тим, наскільки росіянин вірить у пропаганду, і тим, які людожерські думки він висловлює.

Що думають про Україну полонені росіяни?

Громадська організація LingvaLexa за підтримки Офісу генпрокурора України та у партнерстві з European Association of Military Social Psychology, Київською школою економіки й адвокатським об'єднанням Mitrax опитала 1060 російських військовополонених.

Вони заповнили друковані анкети. Середній вік опитаних – 39 років.

Легітимною війну проти України вважають 35,81 відсотка росіян. А загалом 68,29 відсотка переконані, що війна проти України необхідна та виправдана – тобто дві третини.

При цьому наголошується, що серед тих військовополонених, які вірять у російську пропаганду, близько 88 відсотків сказали, що війна була виправданою і необхідною в певній мірі (давши їй оцінку, відмінну від нуля). Серед тих, хто не вірить роспропаганді, виправданою російсько-українську війну назвали 51 відсоток,

Росіяни досі щиро вірять, що звільняють українців від нацистів і воюють проти НАТО / Дані опитування

Абсолютно виправданою і необхідною війну проти України назвали близько 13 відсотків тих, хто вірив у пропаганду.

"Це означає, що солдати, які повністю вірили в пропаганду, в 6 разів частіше вважали війну повністю легітимною – різниця, яка є психологічно значущою", – зазначили соціологи.

Загалом у середньому в кремлівську пропаганду вірять 47,61 відсотка полонених. При цьому принаймні в один пропагандистський наратив вірять 76,95 відсотка.

42,94 відсотка російських військовополонених вважають, що середньостатистичний українець не є повноцінною людиною. В середньому російські солдати оцінюють, що українці розвинені лише на 88 відсотка порівняно з іншими людьми. Соціологи підкреслюють, що чим сильніша віра в пропаганду, тим більшою є схильністю заперечувати за українцями повноцінні людські якості,

– підкреслили медійники.

Також окупанти, які найбільше вірять у пропаганду, збираються повернутися воювати. Таких 32,71 відсотка. Частково готові 22,29 відсотка, а 28,92% сказали про готовність повернутися на війну у небойових ролях.

А ще ті, хто сильно вірить у пропаганду, не хоче здаватися в полон добровільно: тільки 9 відсотків говорять про це. Натомість серед тих, хто не вірить казкам російського телебачення, таких 15 відсотків.