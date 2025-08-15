Член комитета по разведке американского Сената сказал, что Россия продолжит агрессию во всех случаях, кроме одного. Поэтому следует требовать от Кремля выполнения одного условия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также ЕС затаил дыхание: как Трамп и Путин без Европы решают ее будущее и при чем здесь Орбан

В каком случае Россия не сможет продолжить войну?

По словам Марка Уорнера, ведущего демократа в комитете по разведке Сената США, целью Путина остается полная военная и политическая капитуляция Украины. Именно так думают в американской разведке.

Что-либо меньшее, чем полный вывод российских войск из Украины, повлечет дальнейшую агрессию со стороны Москвы, заявил он. Поэтому во время переговоров нельзя соглашаться на меньше, чем это.

В то же время Россия ставит свои условия. Это полный вывод украинских войск с восточного Донбасса и других территорий, устранение избранного правительства страны и установление пророссийского режима.

Это не условия мира, это ультиматумы, которые уничтожат суверенитет Украины, будут угрожать свободе во всем мире и сделают Америку менее безопасной,

– заявил Уорнер.

К слову, в день переговоров на Аляске в Киеве дважды звучала тревога. Россияне пускали баллистику и поднимали МиГ, в Чернигове были взрывы.

А днем враг ударил по рынку в Сумах.