В каком случае Россия не сможет продолжить войну?

По словам Марка Уорнера, ведущего демократа в комитете по разведке Сената США, целью Путина остается полная военная и политическая капитуляция Украины. Именно так думают в американской разведке.

Что-либо меньшее, чем полный вывод российских войск из Украины, повлечет дальнейшую агрессию со стороны Москвы, заявил он. Поэтому во время переговоров нельзя соглашаться на меньше, чем это.

В то же время Россия ставит свои условия. Это полный вывод украинских войск с восточного Донбасса и других территорий, устранение избранного правительства страны и установление пророссийского режима.

Это не условия мира, это ультиматумы, которые уничтожат суверенитет Украины, будут угрожать свободе во всем мире и сделают Америку менее безопасной,

– заявил Уорнер.

К слову, в день переговоров на Аляске в Киеве дважды звучала тревога. Россияне пускали баллистику и поднимали МиГ, в Чернигове были взрывы.

А днем враг ударил по рынку в Сумах.