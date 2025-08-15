Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також ЄС затамував подих: як Трамп і Путін без Європи вирішують її майбутнє та до чого тут Орбан

В якому випадку Росія не зможе продовжити війну?

За словами Марка Ворнера, провідного демократа у комітеті з розвідки Сенату США, метою Путіна залишається повна військова та політична капітуляція України. Саме так думають в американській розвідці.

Будь-що менше, ніж повне виведення російських військ з України, спричинить подальшу агресію з боку Москви, заявив він. Тому під час перемовин не можна погоджуватися на менше, ніж це.

Водночас Росія ставить свої умови. Це повне виведення українських військ зі східного Донбасу та інших територій, усунення обраного уряду країни та встановлення проросійського режиму.

Це не умови миру, це ультиматуми, які знищать суверенітет України, загрожуватимуть свободі у всьому світі та зроблять Америку менш безпечною,

– заявив Ворнер.

До слова, у день перемовин на Алясці в Києві двічі лунала тривога. Росіяни пускали балістику та піднімали МіГ, у Чернігові були вибухи.

А вдень ворог ударив по ринку в Сумах.