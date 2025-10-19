16 октября Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Политики договорились о второй встрече. На этот раз она должна состояться в Будапеште. По данным СМИ, российский диктатор во время беседы с президентом США также назвал свое условие для прекращения войны.

Глава Кремля потребовал, чтобы Киев передал России полный контроль над Донбассом – стратегически важным регионом на Востоке Украины, передает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также В России уже поднялся крик: экс-глава МИД сказал, перед какой дилеммой Трамп поставил Путина

Что требует Путин для прекращения войны?

Сосредоточение Путина в Донецкой области свидетельствует, что он не отказывается от предыдущих требований, которые привели к затяжному тупику в войне.

Россия и подконтрольные ей боевики заявляют права на часть региона с 2014 года, однако за 11 лет им так и не удалось завоевать его полностью.

Во время звонка диктатор намекнул, что якобы согласен отдать оккупированные россиянами части двух других украинских регионов – Запорожской и Херсонской областей, – в обмен на полный контроль над Донецкой.

Это несколько скромнее территориальное требование, чем то, которое он выдвигал в августе на саммите в Анкоридже. Некоторые представители Белого дома расценили это как "прогресс", однако европейский дипломат в разговоре с журналистами сказал: "Это похоже на то, будто вам продают собственную ногу в обмен на ничего".

Напомним, что Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы сначала было достигнуто прекращение огня, а уже после можно обсуждать территориальный вопрос, который он считает "самым сложным".

Что известно о территориальных посягательствах главы Кремля?