16 жовтня Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову. Політики домовилися про другу зустріч. Цього разу вона має відбутися у Будапешті. За даними ЗМІ, російський диктатор під час бесіди з президентом США також назвав свою умову для припинення війни.

Очільник Кремля зажадав, щоб Київ передав Росії повний контроль над Донбасом – стратегічно важливим регіоном на Сході України, передає 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

Що вимагає Путін для припинення війни?

Зосередження Путіна на Донеччині свідчить, що він не відмовляється від попередніх вимог, які призвели до затяжного глухого кута у війні.

Росія та підконтрольні їй бойовики заявляють права на частину регіону з 2014 року, однак за 11 років їм так і не вдалося завоювати його повністю.

Під час дзвінка диктатор натякнув, що нібито згоден віддати окуповані росіянами частини двох інших українських регіонів – Запорізької та Херсонської областей, – в обмін на повний контроль над Донецькою.

Це дещо скромніша територіальна вимога, ніж та, яку він висував у серпні на саміті в Анкориджі. Деякі представники Білого дому розцінили це як "прогрес", однак європейський дипломат у розмові із журналістами сказав: "Це схоже на те, ніби вам продають власну ногу в обмін на нічого".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський наполягає на тому, аби спершу було досягнуте припинення вогню, а вже після можна обговорювати територіальне питання, яке він вважає "найскладнішим".

Що відомо про територіальні зазіхання очільника Кремля?