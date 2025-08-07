Предложение относительно двусторонней встречи американского президента с российским диктатором поступило именно со стороны Владимира Путина.

Такое заявление на брифинге в среду, 6 августа, сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Что известно о предложении Путина?

Владимир Путин во время встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, которая состоялась в Москве в среду, 6 августа, предложил провести переговоры непосредственно с Дональдом Трампом.

Кэролайн Левитт добавила, что Дональд открыт для встречи как с диктатором Владимиром Путиным, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским, и "хочет, чтобы эта жестокая война в Украине закончилась".

Впрочем, как пишет Axios, пока точно неизвестно, готов ли Владимир Путин принять участие в трехсторонних переговорах вместе с Трампом и Зеленским уже после двусторонней встречи с американским президентом.

Напомним, сам президент США заявил, что намерен лично встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным уже на следующей неделе. После этого он планирует провести совместные переговоры с президентами России и Украины.