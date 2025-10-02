Путин пригрозил ударить по украинским АЭС и придумал оправдание
- Путин заявил, что Украина нанесла удары по Запорожской АЭС, и пригрозил зеркальным ответом.
- Российский президент поручил меры по защите станции, утверждая, что ситуация под контролем.
Российский президент заявил, что ВСУ наносят удары по округе Запорожской АЭС. По его словам, Москва может ответить зеркально.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство международной информации "РИА Новости".
Как Путин пригрозил Украине?
Российский диктатор заявил, что Украина нанесла артиллерийский удар по башням электроснабжения Запорожской АЭС. По его словам, сейчас электроснабжение надежно обеспечено с помощью генераторов.
В Киеве должны задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Россия может ответить зеркально на удары по станции,
– сказал диктатор.
По словам Путина, Украина якобы ударила по ЗАЭС перед приездом главы МАГАТЭ Гросси. Российский президент сказал, что Москва проводит мероприятия по защите станции, а ситуация находится под контролем.
Что известно о ситуации на Запорожской АЭС?
К слову, по состоянию на 1 октября 2025 года радиационный фон в Украине, в частности в Энергодаре и Чернобыле, остается стабильным и безопасным.
Несмотря на заявления Путина, по словам специалистов МАГАТЭ, Запорожская атомная электростанция уже 10 дней без основного источника питания и работает на резервных генераторах, которые могут поддерживать работу еще 10 дней.
Украина, в свою очередь, выразила готовность отремонтировать резервную линию при условии гарантий безопасности со стороны России.