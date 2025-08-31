Глава Кремля Владимир Путин прибыл в Китай утром 31 августа. Его встретили почетным караулом и красной дорожкой.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что известно о визите Путина в Китай?

Утром 31 августа Путин прилетел в Китай, где его встретили почетным караулом и красной дорожкой. Глава Кремля прибыл по приглашению главы КНР Си Цзиньпина.

Ранее в Кремле отмечали, что нынешняя поездка российского диктатора является беспрецедентной по продолжительности: за четыре дня в Китае Путин посетит два города – Тяньцзинь и Пекин, где состоится его официальный визит.

Путин прибыл в Китай: смотрите видео

Известно, что 3 сентября Путин посетит военный парад, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне, а также примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

Во время саммита будут рассмотрены состояние и перспективы расширения сотрудничества по всем направлениям деятельности ШОС, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Уже 2 сентября Путин отправится в Пекин, где проведет переговоры с Си Цзиньпином. К слову, в Тяньцзин также прибыл самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который уже проводит встречу с главой КНР.

Какое отношение Китая к войне в Украине?