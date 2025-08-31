Глава Кремля Володимир Путін прибув до Китаю вранці 31 серпня. Його зустріли почесним караулом і червоною доріжкою.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про візит Путіна до Китаю?

Вранці 31 серпня Путін прилетів до Китаю, де його зустріли почесним караулом і червоною доріжкою. Глава Кремля прибув на запрошення очільника КНР Сі Цзіньпіна.

Раніше в Кремлі зазначали, що нинішня поїздка російського диктатора є безпрецедентною за тривалістю: за чотири дні в Китаї Путін відвідає два міста – Тяньцзінь і Пекін, де відбудеться його офіційний візит.

Путін прибув до Китаю: дивіться відео

Відомо, що 3 вересня Путін відвідає військовий парад, присвячений 80-річчю Перемоги у Другій світовій війні, а також візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, який пройде в Тяньцзіні з 31 серпня по 1 вересня.

Під час саміту будуть розглянуті стан і перспективи розширення співпраці за всіма напрямками діяльності ШОС, а також актуальні міжнародні та регіональні питання.

Вже 2 вересня Путін відправиться до Пекіна, де проведе переговори з Сі Цзіньпіном. До слова, до Тяньцзіну також прибув самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який вже проводить зустріч із главою КНР.

Яке ставлення Китаю до війни в Україні?