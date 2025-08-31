Зустрічали червоною доріжкою та почесним караулом: Путін прибув у Китай
- Путін прибув до Китаю на запрошення Сі Цзіньпіна, де його зустріли почесним караулом.
- Візит включає участь у військовому параді, саміті ШОС в Тяньцзіні та переговори з Сі Цзіньпіном в Пекіні.
Глава Кремля Володимир Путін прибув до Китаю вранці 31 серпня. Його зустріли почесним караулом і червоною доріжкою.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Що відомо про візит Путіна до Китаю?
Вранці 31 серпня Путін прилетів до Китаю, де його зустріли почесним караулом і червоною доріжкою. Глава Кремля прибув на запрошення очільника КНР Сі Цзіньпіна.
Раніше в Кремлі зазначали, що нинішня поїздка російського диктатора є безпрецедентною за тривалістю: за чотири дні в Китаї Путін відвідає два міста – Тяньцзінь і Пекін, де відбудеться його офіційний візит.
Путін прибув до Китаю: дивіться відео
Відомо, що 3 вересня Путін відвідає військовий парад, присвячений 80-річчю Перемоги у Другій світовій війні, а також візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, який пройде в Тяньцзіні з 31 серпня по 1 вересня.
Під час саміту будуть розглянуті стан і перспективи розширення співпраці за всіма напрямками діяльності ШОС, а також актуальні міжнародні та регіональні питання.
Вже 2 вересня Путін відправиться до Пекіна, де проведе переговори з Сі Цзіньпіном. До слова, до Тяньцзіну також прибув самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який вже проводить зустріч із главою КНР.
Яке ставлення Китаю до війни в Україні?
- Раніше очільник МЗС Китаю Ван І заявив, що Пекін не може дозволити Росії програти у війні в Україні. Це пояснюється тим, що в такому випадку увагу США нібито зміститься на КНР.
- Водночас The Telegraph пише, що Китай зацікавлений у затяжній війні в Україні. У виданні зазначають, що Пекіну вигідно, аби США витрачали ресурси на підтримку Києва, а Росія поступово втрачала сили.
- За словами Сі Цзіньпіна, Китай посилюватиме роль "Групи друзів миру" для вирішення війни в Україні. Він зазначив, що країни Глобального Півдня повинні працювати спільно для підтримки міжнародної справедливості.