25 апреля, 14:22
Путин принимает в Кремле спецпосланника Трампа
Российский диктатор Владимир Путин принимает спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Американский чиновник прибыл в Москву 25 апреля.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно о встрече Уиткоффа и Путина
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент России уже принимает спецпосланника Дональда Трампа в Кремле.
До этого российские пропагандисты выложили видео, как кортеж с сопровождением Стива Уиткоффа прибыл в Кремль. Это произошло после прилета американского чиновника в Москву на самолете.