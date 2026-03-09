Путин провел телефонный разговор с Трампом, –Кремль
- Путин провел телефонный разговор с Трампом впервые с декабря 2025 года, разговор был инициирован Трампом и длился примерно час.
- Обсуждали конфликты вокруг Ирана, ситуацию в Венесуэле и трехсторонние переговоры по миру в Украине.
Диктатор Путин 9 марта провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Это впервые с декабря 2025 года.
Об этом пишут пропагандистские СМИ.
Что известно о разговоре Путина и Трампа?
Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что разговор "имел деловой, откровенный и конструктивный характер". Он длился примерно час и якобы был инициирован самим Трампом.
Как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами. Они давно не разговаривали по телефону, последний раз в декабре 2025 года,
– заявил помощник Путина Юрий Ушаков.
По его словам, акцент в разговоре был сделан на ситуацию вокруг конфликта с Ираном, ситуацию в Венесуэле и на трехсторонних переговорах по миру в Украине.
Ушаков также заявил, что Путин рассказывал Трампу об "успешном продвижении российских военных в ходе сво". По словам оккупантов, это должно побудить Киев к переговорам.
"Президент Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт в Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижения", – добавил помощник российского диктатора.
Какова ситуация с мирными переговорами?
9 марта президент Зеленский сообщил, что переговоры, запланированные на эту неделю, откладываются. Сейчас партнеры Украины сконцентрированы на ситуации вокруг Ирана.
Сейчас похоже на то, что переговорный процесс зашел в тупик. В то же время политолог Вадим Денисенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что некоторый прогресс таки был. В частности, на днях удалось провести обмен пленными.
Между тем Дональд Трамп продолжает верить, что в возможность достижения мира между Россией и Украиной. Белый дом делает акцент на дипломатическом урегулировании.