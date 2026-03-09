Путин провел телефонный разговор с Трампом, –Кремль

Диктатор Путин 9 марта провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Это впервые с декабря 2025 года.

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Что известно о разговоре Путина и Трампа?

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что разговор "имел деловой, откровенный и конструктивный характер". Он длился примерно час и якобы был инициирован самим Трампом.

Как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами. Они давно не разговаривали по телефону, последний раз в декабре 2025 года,

– заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

По его словам, акцент в разговоре был сделан на ситуацию вокруг конфликта с Ираном, ситуацию в Венесуэле и на трехсторонних переговорах по миру в Украине.

Ушаков также заявил, что Путин рассказывал Трампу об "успешном продвижении российских военных в ходе сво". По словам оккупантов, это должно побудить Киев к переговорам.

"Президент Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт в Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижения", – добавил помощник российского диктатора.

Какова ситуация с мирными переговорами?