Во время августовского саммита на Аляске между российской и американской делегациями Владимир Путин провел Дональду Трампу псевдоисторическую лекцию, во время которой, в частности, вспоминал Рюриковичей.

Впрочем, президенту США подобные разговоры были не по нраву, и он даже несколько раз повышал голос, угрожая покинуть встречу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Что Путин рассказывал Трампу на Аляске?

Издание со ссылкой на источники пишет, что саммит на Аляске в августе совсем не улучшил отношения Дональда Трампа и Владимира Путина, а теплота между ними исчезла после начала переговоров обеих сторон за закрытыми дверями.

Отмечается, что в присутствии советников диктатор отклонил предложение об ослаблении санкций и прекращении огня, настаивая на окончании войны только в случае капитуляции Украины и передачи еще больше территорий Донбасса России.

По данным FT, после этого Путин провел "беспорядочную" лекцию, вспоминая Рюрика, Ярослава Мудрого и украинского гетмана Богдана Хмельницкого. Замечают, что он часто вспоминает эти фигуры, чтобы подтвердили сказки об "одном народе".

Ошеломленный Трамп несколько раз повышал голос и в какой-то момент пригрозил уйти, сообщают источники. В конце концов, он сократил встречу и отменил запланированный обед, на котором расширенный состав делегаций должен был обсудить экономические связи и сотрудничество,

– говорится в статье.

Журналисты называют встречу неудачной, несмотря на то, что в Белом доме официально назвали переговоры "продуктивными". По словам американского чиновника, любая возможность лучше понять позицию России считается "полезной".

Что известно о саммите на Аляске?