Теплота между лидерами исчезла, как только начался разговор за закрытыми дверями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Как на самом деле прошла встреча между Трампом и Путиным в Анкоридже?

Во время разговора, где присутствовали лишь несколько советников, Путин отказался принять предложение США об ослаблении санкций в обмен на прекращение огня. Он настаивал, что война может завершиться только после капитуляции Украины и передачи России большей части территории Донецкой области.

Далее российский президент начал длительный монолог об "общей истории" с Украиной, вспомнив средневековых правителей – Рюрика, Ярослава Мудрого и гетмана Богдана Хмельницкого. Он часто цитирует их, чтобы подтвердить свое утверждение о том, что украинцы и россияне якобы являются одним народом.

Трамп, по данным источников, неоднократно повышал голос и даже пригрозил покинуть переговоры. В итоге он досрочно завершил встречу и отменил совместный обед, где делегации должны были обсуждать экономическое сотрудничество.

После этого американский президент заявил о "замечательном и успешном дне на Аляске", что вызвало беспокойство в Киеве и европейских столицах. Это побудило президента Украины Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров отправиться в Вашингтон, чтобы убедить Белый дом остаться на стороне Украины.

Несмотря на это, в Белом доме официально назвали переговоры "продуктивными". По словам американского чиновника, любая возможность лучше понять позицию России считается "полезной" для дальнейших действий Вашингтона.

