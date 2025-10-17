Теплота между лидерами исчезла, как только начался разговор за закрытыми дверями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Как на самом деле прошла встреча между Трампом и Путиным в Анкоридже?
Во время разговора, где присутствовали лишь несколько советников, Путин отказался принять предложение США об ослаблении санкций в обмен на прекращение огня. Он настаивал, что война может завершиться только после капитуляции Украины и передачи России большей части территории Донецкой области.
Далее российский президент начал длительный монолог об "общей истории" с Украиной, вспомнив средневековых правителей – Рюрика, Ярослава Мудрого и гетмана Богдана Хмельницкого. Он часто цитирует их, чтобы подтвердить свое утверждение о том, что украинцы и россияне якобы являются одним народом.
Трамп, по данным источников, неоднократно повышал голос и даже пригрозил покинуть переговоры. В итоге он досрочно завершил встречу и отменил совместный обед, где делегации должны были обсуждать экономическое сотрудничество.
После этого американский президент заявил о "замечательном и успешном дне на Аляске", что вызвало беспокойство в Киеве и европейских столицах. Это побудило президента Украины Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров отправиться в Вашингтон, чтобы убедить Белый дом остаться на стороне Украины.
Несмотря на это, в Белом доме официально назвали переговоры "продуктивными". По словам американского чиновника, любая возможность лучше понять позицию России считается "полезной" для дальнейших действий Вашингтона.
О чем Трамп недавно говорил с Путиным по телефону?
Трамп и Путин провели телефонный разговор 16 октября. В Белом доме назвали его продуктивным. Он длился около 2 часов.
Президент США заявил, что планирует встретиться с российским диктатором в Будапеште. Трамп считает, что встреча может помочь "положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной".
Трамп также подтвердил, что Путин просил его не предоставлять Украине ракеты Tomahawk. Президент США в конце концов заявил, что не стоит истощать арсенал страны ради других.