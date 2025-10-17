Теплота між лідерами зникла, як тільки почалася розмова за закритими дверима. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Як насправді минула зустріч між Трампом та Путіним в Анкориджі?

Під час розмови, де були присутні лише кілька радників, Путін відмовився прийняти пропозицію США про послаблення санкцій в обмін на припинення вогню. Він наполягав, що війна може завершитися лише після капітуляції України та передачі Росії більшої частини території Донеччини.

Далі російський президент почав тривалий монолог про "спільну історію" з Україною, згадавши середньовічних правителів – Рюрика, Ярослава Мудрого та гетьмана Богдана Хмельницького. Він часто цитує їх, щоб підтвердити своє твердження про те, що українці та росіяни буцімто є одним народом.

Трамп, за даними джерел, неодноразово підвищував голос і навіть пригрозив залишити переговори. У підсумку він достроково завершив зустріч і скасував спільний обід, де делегації мали обговорювати економічну співпрацю.

Після цього американський президент заявив про "чудовий та успішний день на Алясці", що викликало занепокоєння в Києві та європейських столицях. Це спонукало президента України Володимира Зеленського та кількох європейських лідерів вирушити до Вашингтона, щоб переконати Білий дім залишитися на боці України.

Попри це, у Білому домі офіційно назвали переговори "продуктивними". За словами американського чиновника, будь-яка можливість краще зрозуміти позицію Росії вважається "корисною" для подальших дій Вашингтона.

