Під час серпневого саміту на Алясці між російською та американською делегаціями Володимир Путін провів Дональду Трампу псевдоісторичну лекцію, під час якої, зокрема, згадував Рюриковичів.

Утім, президенту США подібні розмови були не до вподоби, і він навіть кілька разів підвищував голос, погрожуючи залишити зустріч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Усе через саміт на Алясці: як зустріч з Путіним змінила позицію Трампа щодо війни в Україні

Що Путін розповідав Трампу на Алясці?

Видання із посиланням на джерела пише, що саміт на Алясці у серпні зовсім не покращив взаємини Дональда Трампа і Володимира Путіна, а теплота між ними зникла після початку переговорів обох сторін за зачиненими дверима.

Зазначається, що у присутності радників диктатор відхилив пропозицію щодо послаблення санкцій та припинення вогню, наполягаючи на закінченні війни лише у разі капітуляції Україні та передачі ще більше територій Донбасу Росії.

За даними FT, після цього Путін провів "безладну" лекцію, згадуючи Рюрика, Ярослава Мудрого та українського гетьмана Богдана Хмельницького. Зауважують, що він часто згадує ці постаті, щоб підтвердили казки про "один народ".

Приголомшений Трамп кілька разів підвищував голос і в якийсь момент пригрозив піти, повідомляють джерела. Зрештою, він скоротив зустріч і скасував запланований обід, на якому розширений склад делегацій мав обговорити економічні зв’язки та співпрацю,

– ідеться у статті.

Журналісти називають зустріч невдалою, попри те, що у Білому домі офіційно назвали переговори "продуктивними". За словами американського чиновника, будь-яка можливість краще зрозуміти позицію Росії вважається "корисною".

Що відомо про саміт на Алясці?