Яким був Трамп під час розмови з європейськими лідерами?

Посадовці, які брали участь у дзвінку, розповіли, що Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами виглядав виснаженим і роздратованим після зустрічі з Путіним на Алясці.

Переговори з європейськими лідерами відбулися близько третьої години ночі за центральноєвропейським часом. Також в ході розмови Трамп зазначив, що працював без перерви протягом 24 годин.

За словами співрозмовників, президент США заявив, що готовий повернутися до погроз негайними санкціями проти Росії лише у разі, якщо тристоронні переговори не принесуть результатів у врегулюванні війни в Україні.

Нагадаємо, раніше Axios, із посиланням на власні джерела, повідомляли, що Трамп планує тристоронній саміт з Зеленським і Путіним вже наступного тижня. Водночас глава Кремля публічно не зобов'язувався брати участь у такому заході.