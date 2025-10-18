Есть информация, что во время саммита на Аляске Владимир Путин проводил Дональду Трампу псевдоисторическую лекцию. Однако это не могло повлиять на позицию президента США, потому что ему это просто неинтересно.

Трампа волнуют только бизнес, деньги и различные нематериальные выгоды. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Петр Олещук.

Что интересует Трампа?

Петр Олещук отметил, что Путин постоянно хочет открыть ему глаза на так называемую "историю", а Трампу на это абсолютно безразлично. Его интересуют бизнес, деньги, доходы, собственное величие, другие моменты. Поэтому вряд ли американский лидер что-то запомнил из якобы "лекции" кремлевского диктатора.

Его интересуют конкретные вещи сейчас: деньги, бизнес, сколько он заработает, сколько потеряет, какие другие нематериальные выгоды для себя он получит. Поэтому я думаю, что эти все исторические экскурсы – это точно не для Трампа,

– сказал политолог.

По его словам, когда Украина начала говорить о сделках, о том, что можно продать, что купить, это стало интересно Трампу. Потому что для этого есть объективные материальные причины.

Что Путин рассказывал Трампу на Аляске?