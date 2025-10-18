Трампа волнуют только бизнес, деньги и различные нематериальные выгоды. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Петр Олещук.

Что интересует Трампа?

Петр Олещук отметил, что Путин постоянно хочет открыть ему глаза на так называемую "историю", а Трампу на это абсолютно безразлично. Его интересуют бизнес, деньги, доходы, собственное величие, другие моменты. Поэтому вряд ли американский лидер что-то запомнил из якобы "лекции" кремлевского диктатора.

Его интересуют конкретные вещи сейчас: деньги, бизнес, сколько он заработает, сколько потеряет, какие другие нематериальные выгоды для себя он получит. Поэтому я думаю, что эти все исторические экскурсы – это точно не для Трампа,

– сказал политолог.

По его словам, когда Украина начала говорить о сделках, о том, что можно продать, что купить, это стало интересно Трампу. Потому что для этого есть объективные материальные причины.

Что Путин рассказывал Трампу на Аляске?