Трампа волнуют только бизнес, деньги и различные нематериальные выгоды. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Петр Олещук.

Что интересует Трампа?

Петр Олещук отметил, что Путин постоянно хочет открыть ему глаза на так называемую "историю", а Трампу на это абсолютно безразлично. Его интересуют бизнес, деньги, доходы, собственное величие, другие моменты. Поэтому вряд ли американский лидер что-то запомнил из якобы "лекции" кремлевского диктатора.

Его интересуют конкретные вещи сейчас: деньги, бизнес, сколько он заработает, сколько потеряет, какие другие нематериальные выгоды для себя он получит. Поэтому я думаю, что эти все исторические экскурсы – это точно не для Трампа,
– сказал политолог.

По его словам, когда Украина начала говорить о сделках, о том, что можно продать, что купить, это стало интересно Трампу. Потому что для этого есть объективные материальные причины.

Что Путин рассказывал Трампу на Аляске?

  • Издание Financial Times написало, что во время встречи на Аляске Владимир Путин провел Дональду Трампу "лекцию". В частности, российский диктатор разгневал Трампа рассказами о Рюриковичах. Отмечается, что саммит не улучшил их взаимоотношений.

  • По информации издания, Путин произнес Трампу хаотичную "лекцию", во время которой вспомнил Рюрика, Ярослава Мудрого и гетмана Богдана Хмельницкого. Ведь российский лидер регулярно ссылается на этих исторических деятелей, пытаясь подкрепить свои выдумки о "едином народе".

  • Источники рассказали, что раздраженный Трамп несколько раз повышал голос и даже пригрозил покинуть переговоры. В итоге он досрочно завершил встречу и отменил запланированный обед, во время которого делегации должны были обсуждать вопросы экономического сотрудничества.