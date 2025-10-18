Трампа волнуют только бизнес, деньги и различные нематериальные выгоды. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Петр Олещук.
Что интересует Трампа?
Петр Олещук отметил, что Путин постоянно хочет открыть ему глаза на так называемую "историю", а Трампу на это абсолютно безразлично. Его интересуют бизнес, деньги, доходы, собственное величие, другие моменты. Поэтому вряд ли американский лидер что-то запомнил из якобы "лекции" кремлевского диктатора.
Его интересуют конкретные вещи сейчас: деньги, бизнес, сколько он заработает, сколько потеряет, какие другие нематериальные выгоды для себя он получит. Поэтому я думаю, что эти все исторические экскурсы – это точно не для Трампа,
– сказал политолог.
По его словам, когда Украина начала говорить о сделках, о том, что можно продать, что купить, это стало интересно Трампу. Потому что для этого есть объективные материальные причины.
Что Путин рассказывал Трампу на Аляске?
Издание Financial Times написало, что во время встречи на Аляске Владимир Путин провел Дональду Трампу "лекцию". В частности, российский диктатор разгневал Трампа рассказами о Рюриковичах. Отмечается, что саммит не улучшил их взаимоотношений.
По информации издания, Путин произнес Трампу хаотичную "лекцию", во время которой вспомнил Рюрика, Ярослава Мудрого и гетмана Богдана Хмельницкого. Ведь российский лидер регулярно ссылается на этих исторических деятелей, пытаясь подкрепить свои выдумки о "едином народе".
Источники рассказали, что раздраженный Трамп несколько раз повышал голос и даже пригрозил покинуть переговоры. В итоге он досрочно завершил встречу и отменил запланированный обед, во время которого делегации должны были обсуждать вопросы экономического сотрудничества.