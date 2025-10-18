Трампа хвилюють лише бізнес, гроші та різні нематеріальні вигоди. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політолог Петро Олещук.

Що цікавить Трампа?

Петро Олещук зазначив, що Путін постійно хоче відкрити йому очі на так звану "історію", а Трампу на це абсолютно байдуже. Його цікавлять бізнес, гроші, доходи, власна велич, інші моменти. Тому навряд чи американський лідер щось запам’ятав з нібито "лекції" кремлівського диктатора.

Його цікавлять конкретні речі зараз: гроші, бізнес, скільки він заробить, скільки втратить, які інші нематеріальні вигоди для себе він отримає. Тому я думаю, що ці всі історичні екскурси – це точно не для Трампа,

– сказав політолог.

За його словами, коли Україна почала говорити про угоди, про те, що можна продати, що купити, це стало цікаво Трампу. Тому що для цього є об'єктивні матеріальні причини.

Що Путін розповідав Трампу на Алясці?