Є інформація, що під час саміту на Алясці Володимир Путін проводив Дональду Трампу псевдоісторичну лекцію. Однак це не могло вплинути на позицію президента США, тому що йому це просто нецікаво.

Трампа хвилюють лише бізнес, гроші та різні нематеріальні вигоди. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політолог Петро Олещук.

Що цікавить Трампа?

Петро Олещук зазначив, що Путін постійно хоче відкрити йому очі на так звану "історію", а Трампу на це абсолютно байдуже. Його цікавлять бізнес, гроші, доходи, власна велич, інші моменти. Тому навряд чи американський лідер щось запам’ятав з нібито "лекції" кремлівського диктатора.

Його цікавлять конкретні речі зараз: гроші, бізнес, скільки він заробить, скільки втратить, які інші нематеріальні вигоди для себе він отримає. Тому я думаю, що ці всі історичні екскурси – це точно не для Трампа,

– сказав політолог.

За його словами, коли Україна почала говорити про угоди, про те, що можна продати, що купити, це стало цікаво Трампу. Тому що для цього є об'єктивні матеріальні причини.

Що Путін розповідав Трампу на Алясці?