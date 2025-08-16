Иностранные журналисты во время так называемой церемонии прибытия Владимира Путина на Аляску начали выкрикивать ему вопросы. Это впервые за долгое время российский диктатор оказался в такой неудобной ситуации.

Ведь он давно не оказывался в одном пространстве с таким большим количеством независимых журналистов, которых не контролирует Кремль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Почему Путин избежал вопросов журналистов на Аляске?

Издание пишет, что работа российского преспула (ограниченная группа журналистов, которые могут сопровождать президента – 24 Канал), очень отличается от того, как американские репортеры освещают те или иные события.

BBC отмечает, что российские журналисты почти никогда не ставят несанкционированных или неудобных вопросов. Приводят ситуацию, когда у Путина по прибытии на Аляску спросили, когда он перестанет убивать мирных жителей.

Также иностранные журналисты восклицали "почему Трамп должен верить" его словам. Впрочем, Владимир Путин соответствующих вопросов избежал, сделав вид, что не услышал этого в свою сторону. Но и полностью игнорировать такое ему не удастся.

Нет возможности узнать, услышал ли российский президент эти вопросы, но если он выйдет на пресс-конференцию, полностью избежать неудобных тем будет невозможно,

– говорится в публикации.

Отметим, что сразу после начала встречи в формате "три на три" журналистов попросили покинуть помещение фразами "спасибо пресса" и "все покиньте комнату" для более частных обсуждений между сторонами.