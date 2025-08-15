Путин прилетел в Анкоридж на 35 минут позже. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Как соревновались самолеты Трампа и Путина?

Корреспондент BBC в Анкоридже констатировала, что там фактически произошло определенное "соревнование" самолетов Трампа и Путина.

Борт президента Трампа приземлился на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в 10:20 по местному времени.

Путин прилетел на 35 минут позже. За это время Трамп так и не вышел из своего самолета. Он так поступил, вероятно, чтобы не ждать Путина перед камерами.

Такие кадры критики Трампа могли бы интерпретировать как проявление слабости. Впрочем, конце концов лидеры встретились на красной дорожке, сели в совместное авто и отправились сразу на переговоры в формате "3 на 3".

Напомним, спецслужбы Трампа и Путина не доверяют друг другу. Это усложнило координацию по обеспечению безопасности саммита.