Стороны боятся шпионажа и физических угроз для глав государств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Как спецслужбы будут защищать Трампа и Путина на Аляске?

Во время переговоров президенты будут окружены многоуровневым кольцом охраны. Федеральные агенты и военные, которые специализируются на обеспечении безопасности чиновников, уже прибыли в Анкоридж для участия в срочно организованном мероприятии.

Формально за безопасность встречи отвечает Секретная служба США, однако она активно взаимодействует с личной охраной Путина. По данным онлайн-мониторинга, этим утром с базы взлетел разведывательный самолет Boeing E-3C с радиолокационным куполом, способен выявлять потенциальные угрозы, включая авиационные и ракетные атаки. параллельно разворачивается менее публичная операция – противодействие шпионажу.

Между спецслужбами нет никакого доверия,

– сказал один из чиновников, который участвовал в обеспечении безопасности на прошлых подобных встречах.

Российская делегация, вероятно, привезет "одноразовые" телефоны и ноутбуки, которые утилизируют после использования, во избежание возможного прослушивания. Путин, как бывший сотрудник КГБ, в таких вопросах в инструкциях не нуждается.

Во время перелета на Аляску Трамп очертил главную тему переговоров – завершение войны в Украине. По словам президента США, его цель – остановить кровопролитие и спасти тысячи жизней.