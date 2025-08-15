Сторони бояться шпигунства і фізичних загроз для глав держав. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Як спецслужби будуть захищати Трампа та Путіна на Алясці?

Під час переговорів президенти будуть оточені багаторівневим кільцем охорони. Федеральні агенти та військові, які спеціалізуються на забезпеченні безпеки високопосадовців, уже прибули до Анкориджа для участі в терміново організованому заході.

Формально за безпеку зустрічі відповідає Секретна служба США, однак вона активно взаємодіє з особистою охороною Путіна. За даними онлайн-моніторингу, цього ранку з бази злетів розвідувальний літак Boeing E-3C з радіолокаційним куполом, здатний виявляти потенційні загрози, включно з авіаційними та ракетними атаками.Паралельно розгортається менш публічна операція – протидія шпигунству.

Між спецслужбами немає жодної довіри,

– сказав один із чиновників, який брав участь у забезпеченні безпеки на минулих подібних зустрічах.

Російська делегація, ймовірно, привезе "одноразові" телефони та ноутбуки, які утилізують після використання, щоб уникнути можливого прослуховування. Путін, як колишній співробітник КДБ, у таких питаннях інструкцій не потребує.

Під час перельоту на Аляску Трамп окреслив головну тему переговорів – завершення війни в Україні. За словами президента США, його мета – зупинити кровопролиття та врятувати тисячі життів.