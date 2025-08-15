Путін прилетів в Анкоридж на 35 хвилин пізніше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Як змагалися літаки Трампа та Путіна?

Кореспондентка BBC в Анкориджі констатувала, що там фактично відбулося певне "змагання" літаків Трампа та Путіна.

Борт президента Трампа приземлився на базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі о 10:20 за місцевим часом.

Путін прилетів на 35 хвилин пізніше. За цей час Трамп так і не вийшов зі свого літака. Він так вчинив, ймовірно, щоб не чекати Путіна перед камерами.

Такі кадри критики Трампа могли б інтерпретувати як прояв слабкості. Втім, зрештою лідери зустрілися на червоній доріжці, сіли у спільне авто та вирушили одразу на переговори у форматі "3 на 3".

Нагадаємо, спецслужби Трампа та Путіна не довіряють одна одній. Це ускладнило координацію із убезпечення саміту.