Путин может отдать последний козырь: эксперт объяснил, как Индия хитро использует Кремль
- Россия из-за падения цен пытается уговорить Индию покупать нефть, возможно даже с уступками по военным технологиям.
- Цены на нефть для России со скидками составляют 40 – 45 долларов за баррель, но Индия, понимая их безысходность, может требовать еще больше.
Россия оказалась в затруднительном положении из-за падения цен на нефть. Ситуация настолько критическая, что Путин ввел налоговые льготы для "Роснефти" и "Газпрома" и вынужден просить Индию покупать российскую нефть.
Политолог Тарас Загородний объяснил 24 Каналу, что Индия, понимая безысходность России, потребует еще больших скидок и уступок, возможно даже доступа к военным технологиям.
Смотрите также: "Все было очень плохо": как Запад отдал Индию в руки Путину
Удастся ли России выгодно продавать нефть Индии?
Сейчас цены на нефть для россиян со скидками составляют около 40 – 45 долларов за баррель. Зафиксированы случаи продажи по 36,6 доллара. К тому же аналитики прогнозируют дальнейшее падение цен в следующем году.
"Россия будет пытаться договариваться с Индией "по-братски", ожидая лояльности и дополнительных уступок, в частности скидок из-за рисков, давление Трампа и другие факторы. В то же время остается открытым вопрос – в каких объемах и по какой цене Москва сможет реализовывать нефть. И здесь важно учитывать логистику", – отметил Загородний.
Черное море – единственный доступный маршрут для российских танкеров, потому что через Суэцкий канал Россия может прямым путем поставлять нефть в Индию.
Однако индийцы, скорее всего, будут выдвигать жесткие условия, и для России большой прибыли от таких сделок не предвидится.
Российская пропаганда пытается показать Путина значимым, но на международном уровне, особенно в Индии и Китае, его воспринимают как подчиненного или "смешного" персонажа. Россия оказалась в унизительном положении, пытаясь обменять доступ к стратегическим военным технологиям, в частности атомных подводных лодок, которые ранее были ее козырем,
– подчеркнул Загородний.
Что известно о визите Путина в Индию?
- Путин 4 декабря посетил Индию – страну, которая является одним из покупателей подсанкционной российской нефти.
- Индия сближается с Россией из-за отсутствия выгодных альтернатив среди западных стран.
- Индия ищет выгодные условия на российские ресурсы, а Путин старается удержать сферы влияния, не уступая Трампу.