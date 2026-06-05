"Занимался воспитанием Зеленского": Путин отличился новым абсурдным заявлением

Владимир Путин прокомментировал отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, сделав несколько громких заявлений. В частности, глава Кремля заявил, что президенту Украины якобы еще нужно "воспитание" со стороны американского лидера.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию ПМЭФ.

Смотрите также Путин не уйдет мирно на пенсию: The Telegraph пишет о критическом моменте в войне

Что сказал Путин о влиянии Трампа на Зеленского?

Российский диктатор Владимир Путин сделал очередную серию заявлений относительно президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Во время своего выступления глава Кремля вспомнил публичные споры между Зеленским и американским лидером и заявил, что "все видели, как Трамп занимался воспитанием Зеленского". Путин также добавил, что "еще есть над чем работать" и этот процесс якобы нужно продолжать. Кроме того, российский президент выразил непонимание относительно позиции украинской стороны относительно роли Соединенных Штатов в возможных договоренностях о завершении войны.

По словам Путина, ему "не очень понятно", почему Зеленский отказывает администрации Трампа в праве быть гарантом будущих соглашений по Украине.

Напомним, что Владимир Зеленский написал российскому президенту открытое письмо. Украинский лидер призвал к прямому диалогу с Путиным и предложил завершить войну путем личной встречи и переговоров.

В Кремле традиционно отказались от каких-либо контактов на уровне лидеров. Кроме того, глава Кремля заявил, что не видит смысла во встрече. Поскольку, по его словам, лидеры не смогут достичь никакого прогресса.

В свою очередь, Дональд Трамп Трамп отреагировал на письмо Владимира Зеленского к Владимиру Путину и заявил, что лидеры Украины и России должны встретиться. Он также отметил необходимость компромиссов между сторонами и выразил уверенность, что это возможно.