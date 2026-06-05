Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию ПМЭФ.

Смотрите также Путин не уйдет мирно на пенсию: The Telegraph пишет о критическом моменте в войне

Что сказал Путин о влиянии Трампа на Зеленского?

Российский диктатор Владимир Путин сделал очередную серию заявлений относительно президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Во время своего выступления глава Кремля вспомнил публичные споры между Зеленским и американским лидером и заявил, что "все видели, как Трамп занимался воспитанием Зеленского". Путин также добавил, что "еще есть над чем работать" и этот процесс якобы нужно продолжать. Кроме того, российский президент выразил непонимание относительно позиции украинской стороны относительно роли Соединенных Штатов в возможных договоренностях о завершении войны.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

По словам Путина, ему "не очень понятно", почему Зеленский отказывает администрации Трампа в праве быть гарантом будущих соглашений по Украине.

Напомним, что Владимир Зеленский написал российскому президенту открытое письмо. Украинский лидер призвал к прямому диалогу с Путиным и предложил завершить войну путем личной встречи и переговоров.

В Кремле традиционно отказались от каких-либо контактов на уровне лидеров. Кроме того, глава Кремля заявил, что не видит смысла во встрече. Поскольку, по его словам, лидеры не смогут достичь никакого прогресса.

В свою очередь, Дональд Трамп Трамп отреагировал на письмо Владимира Зеленского к Владимиру Путину и заявил, что лидеры Украины и России должны встретиться. Он также отметил необходимость компромиссов между сторонами и выразил уверенность, что это возможно.