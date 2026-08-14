Не только Украина: Путин провел тайный брифинг, где озвучил циничную цель России на 2026 год, – NYT

В конце прошлого года Владимир Путин созвал военное руководство на секретный брифинг. На этой встрече диктатор озвучил цели России на 2026 год.

Ею является "распад НАТО и ЕС изнутри", пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Как Путин планирует развалить НАТО и ЕС изнутри?

Центральным звеном в кампании по развалу НАТО и ЕС является Молдова. По словам представителей западных спецслужб, в системе приоритетов Кремля на первом месте стоит захват Украины, а на втором – установление контроля над Молдовой.

Хотя Молдова не входит ни в Европейский Союз, ни в НАТО, она имеет стратегическое расположение – зажатая между странами Альянса и Украиной.

Разведчики отмечают, что Молдова могла бы стать для России идеальным плацдармом для дальнейшей агрессии против Украины или Запада. Они утверждают, что Путин по-прежнему стремится захватить часть юга Украины, чтобы создать сухопутный коридор, который соединит Россию с Молдовой.

На карте запланированного перемещения российских войск, которую в начале войны публично демонстрировал самопровозглашенный президент Беларуси, российские силы должны были продвигаться в Приднестровье – сепаратистский регион Молдовы, где находится российский военный контингент. Впрочем, России не удалось реализовать этот план.

Россия хочет использовать Молдову "в качестве плацдарма для враждебной деятельности против Украины, а также ее главного оборонного и финансового партнера – ЕС,

– заявил Станислав Секриеру, советник президента Молдовы по вопросам национальной безопасности и обороны.

Во время всех последних выборов – в частности, президентских выборов и референдума 2024 года о вступлении в ЕС, а также парламентских выборов прошлого года – Москва направляла беспрецедентные ресурсы на то, чтобы отстранить Майю Санду и ее партию PAS от власти.

Именно этого Россия стремилась достичь осенью прошлого года, когда в Молдове состоялись важные парламентские выборы. Они должны были определить, сохранит ли партия Санду власть или уступит ее коалиции, которую поддерживает Москва.

Россия в течение нескольких месяцев готовила подрывную кампанию против Молдовы сразу по нескольким направлениям:

обучала боевиков : в лагерях в Сербии и под Москвой молдован тренировали в обращении с оружием, взрывчаткой, зажигательными устройствами и дронами. Обучение, по данным западной разведки, контролировало ГРУ. Подготовленные группы должны были устроить беспорядки в день выборов.

: в лагерях в Сербии и под Москвой молдован тренировали в обращении с оружием, взрывчаткой, зажигательными устройствами и дронами. Обучение, по данным западной разведки, контролировало ГРУ. Подготовленные группы должны были устроить беспорядки в день выборов. финансировала протесты и подкуп избирателей : через сеть пророссийского политика Илана Шора Россия привлекла более 150 тысяч человек, платя им за участие в митингах, публикацию нужного контента и агитацию против Майи Санду и вступления в ЕС;

: через сеть пророссийского политика Илана Шора Россия привлекла более 150 тысяч человек, платя им за участие в митингах, публикацию нужного контента и агитацию против Майи Санду и вступления в ЕС; создала организованную сеть : для координации участников использовали 240 Telegram-ботов, тысячи активистов и более тысячи местных координаторов;

: для координации участников использовали 240 Telegram-ботов, тысячи активистов и более тысячи местных координаторов; привлекала священников: сотням православных священников платили за агитацию против вступления Молдовы в ЕС и прозападной политики.

В итоге партия Санду победила, набрав чуть более 50% голосов.

Для Кремля ее победа вряд ли стала поражением. Молдавское правительство было вынуждено потратить значительные средства и задействовать огромные ресурсы правоохранительных органов, чтобы противостоять российскому вмешательству.

А союзники Кремля использовали массовые задержания оппонентов Санду в пропагандистских целях, представляя их как доказательство авторитарных репрессий. С тех пор Кремль активизировал свои усилия.

В начале марта российский удар по украинской гидроэлектростанции вблизи границы с Молдовой привел к загрязнению водоснабжения значительной части Украины и Молдовы.

Затем российские дроны нанесли удар по высоковольтной линии на западе Украины, которая обеспечивает до 70% электроэнергии Молдовы, что привело к отключениям.

По словам молдавских чиновников, Москва играет в "долгую игру".

Мы выиграли битву. Но мы не выиграли войну,

– сказал Михай Лупашку, директор Агентства кибербезопасности Молдовы.