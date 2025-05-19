Хотят иметь выход к морю: политик из Молдовы выступила за аннексию части Одесской области

Политик из Молдовы рассказала, что стране якобы необходимо присоединить к себе юг Одесской области. Речь идет о районе Буджак, который считается историко-географическим регионом Молдовы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на политика из группы молдавского олигарха-беглеца Илана Шора Викторию Фуртуне в телеграмме.

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В Молдове высказались о захвате части Одесской области

Как отметила Виктория Фуртунэ, из-за того, что Бурджак принадлежит Украине, Молдова не имеет выхода к морю. Поэтому в своем публичном выступлении она высказалась о пересмотре границ и возвращении района в Молодовию. Политик добавила, что Молдова хочет "стать великой". К тому же, по ее словам, нет ни одного документа, в котором бы страна признала потерю Буджака.

Мы искалечены границами, проведенными под линейку. Нас лишили выхода к морю через Буджак, а без выхода к морю Молдова – как лев на привязи. Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня, и это актуально как никогда,

– заявила Виктория Фуртунэ.

Политик добавила, что Молдова должна делать все возможное, чтобы вернуть свое "имя, историю, язык и выход к морю".

Стоит отметить! Виктория Фуртуне ранее работала прокурором. В прошлом году она снимала в центре Тирасполя – непризнанной столицы Приднестровья – предвыборный ролик с голубем в руках.

Политик, вероятно, действует в интересах группы осужденного в Молдове экс-олигарха Илана Шора. Мужчина скрывается в Москве и продвигает в Молдове пророссийские идеи. Фуртуне подтвердила, что имеет связи с Шором, но не считает это преступлением.

Напомним, пророссийской партии Илана Шора запретили участвовать в парламентских выборах, которые пройдут в Молдове в сентябре. Вследствие этого враждебные силы не смогут сформировать в парламенте коалицию. Зато пока лидирует либеральная проевропейская политическая партия PAS. Но блок "Альтернатива" активно работает в регионах, поэтому ситуация может измениться.