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Заявки Украины и Молдовы на вступление в ЕС не будут разделять

В 2025 году должны были открыть все 6 кластеров переговоров с Евросоюзом. В июне закончится председательство Польши в Совете ЕС – и в украинском правительстве заявили, что польское председательство все еще может завершиться открытием как минимум части переговорных разделов. Хотя бы первого.

Большая работа была проделана Европейской комиссией, польским председательством. К сожалению, не удалось разблокировать этот процесс. Но делегация Украины работает сегодня в Будапеште,

– заявила Ольга Стефанишина в эфире телемарафона 1 мая.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос говорила даже о том, что заявки Украины и Молдовы на вступление в ЕС могут разделить.

После телефонного разговора Кос и Стефанишиной появились сообщения чиновниц в соцсети Х. Марта Кос написала, что диалог был продуктивным и Еврокомиссия поддерживает скорейшее открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы одновременно.

"Украина достигла значительного прогресса в реформах, и Европейская комиссия предоставила четкую положительную рекомендацию Совету ЕС об открытии Кластера 1", – подчеркнула еврочиновница.

В свою очередь, Ольга Стефанишина подтвердила готовность Украины сотрудничать с государствами-членами для решения всех оставшихся вопросов. Судя по всему, речь идет о переговорах с Венгрией.