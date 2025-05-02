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Заявки України та Молдови на вступ до ЄС не розділятимуть

У 2025 році мали відкрити всі 6 кластерів переговорів з Євросоюзом. У червні закінчиться головування Польщі в Раді ЄС – і в українському уряді заявили, що польське головування все ще може завершитися відкриттям як мінімум частини переговорних розділів. Бодай першого.

Велика робота була пророблена Європейською комісією, польським головуванням. На жаль, не вдалося розблокувати цей процес. Але делегація України працює сьогодні у Будапешті,

– заявила Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону 1 травня.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос говорила навіть про те, що заявки України та Молдови на вступ до ЄС можуть розділити.

Після телефонної розмови Кос і Стефанішиної з'явилися дописи посадовиць у соцмережі Х. Марта Кос написала, що діалог був продуктивним і Єврокомісія підтримує якнайшвидше відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови одночасно.

"Україна досягла значного прогресу в реформах, і Європейська комісія надала чітку позитивну рекомендацію Раді ЄС про відкриття Кластера 1", – підкреслила єврочиновниця.

Своєю чергою, Ольга Стефанішина підтвердила готовність України співпрацювати з державами-членами для вирішення всіх питань, що залишилися. Судячи з усього, ідеться про переговори з Угорщиною.