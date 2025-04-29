Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврокомісарку з питань розширення ЄС Марту Кос в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Україну й Молдову можуть розділити на шляху до членства в Євросоюзі

Високопосадовиця підтвердила, що роз'єднання України та Молдови на шляху вступу до ЄС не виключається вже в червні 2025 року. Додала, це питання обговорюють з державами-членами.

Також Кос зазначила, що жодна країна не виступає проти відкриття першого кластеру переговорів з Молдовою. Висловила сподівання, що ЄС знайде рішення і зможе відкрити не лише перший кластер, а взагалі всі вже цього року.

Єврокомісарка підтвердила, що Україна зробила достатньо щодо законодавства про національні меншини. Зауважила, що сприяла діалогу Києва й Будапешта.

Було багато питань, і Україна готова виконати всі вимоги. Але для Угорщини цього недостатньо. Тепер ми маємо знайти спосіб переконати Угорщину дозволити відкрити перший кластер,

– підкреслила Марта Кос.

Також додала, українці чудово розуміють, що йдеться не лише про захист угорської меншини, – захист національних меншин є одним із найважливіших обов'язків для всіх країн-кандидатів.

Високопосадовиця зазначила, мовляв, подивимося, що покаже так зване громадське опитування в Угорщині. Окрім того, – як держави-члени відреагують на той факт, що не можна діяти за старими правилами розширення, зважаючи на нову геополітичну ситуацію, наголосила Кос.

"Тому що ми якимось чином затиснуті в напрузі між геополітичними потребами та потребами безпеки з одного боку, а з іншого – методологією, яка за 30 років не особливо змінилась", – сказала Єврокомісарка.

Також відповіла, який план у разі угорського вето, – як саме обійти чи зняти його.

Не йдеться про обхід. З угорцями треба говорити. Діалог завжди допомагає. Наприклад, коли ухвалювали рішення про надання Україні статусу кандидата, Угорщина не заперечувала. Ми розраховуємо на це,

– підкреслила Марта Кос.

Водночас Єврокомісарка висловила впевненість у підготовці Молдови й України до відкриття всіх кластерів уже цього року.