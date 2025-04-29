Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марту Кос в интервью "Радио Свобода".

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Украину и Молдову могут разделить на пути к членству в Евросоюзе

Высокопоставленная чиновница подтвердила, что разъединение Украины и Молдовы на пути вступления в ЕС не исключается уже в июне 2025 года. Добавила, этот вопрос обсуждают с государствами-членами.

Также Кос отметила, что ни одна страна не выступает против открытия первого кластера переговоров с Молдовой. Выразила надежду, что ЕС найдет решение и сможет открыть не только первый кластер, а вообще все уже в этом году.

Еврокомиссар подтвердила, что Украина сделала достаточно по законодательству о национальных меньшинствах. Заметила, что способствовала диалогу Киева и Будапешта.

Было много вопросов, и Украина готова выполнить все требования. Но для Венгрии этого недостаточно. Теперь мы должны найти способ убедить Венгрию позволить открыть первый кластер,

– подчеркнула Марта Кос.

Также добавила, украинцы прекрасно понимают, что речь идет не только о защите венгерского меньшинства, – защита национальных меньшинств является одним из важнейших обязанностей для всех стран-кандидатов.

Высокопоставленная отметила, мол, посмотрим, что покажет так называемый общественный опрос в Венгрии. Кроме того, – как государства-члены отреагируют на тот факт, что нельзя действовать по старым правилам расширения, учитывая новую геополитическую ситуацию, отметила Кос.

"Потому что мы каким-то образом зажаты в напряжении между геополитическими потребностями и потребностями безопасности с одной стороны, а с другой – методологии, которая за 30 лет не особо изменилась", – сказала Еврокомиссар.

Также ответила, какой план в случае венгерского вето, – как обойти или снять его.

Речь не идет об обходе. С венграми надо говорить. Диалог всегда помогает. Например, когда принимали решение о предоставлении Украине статуса кандидата, Венгрия не возражала. Мы рассчитываем на это,

– подчеркнула Марта Кос.

В то же время Еврокомиссар выразила уверенность в подготовке Молдовы и Украины к открытию всех кластеров уже в этом году.