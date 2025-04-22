А также добавляют, что расширение Евросоюза сейчас является приоритетным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Что говорят в Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во время брифинга 22 апреля рассказал, что Украина движется на пути в Евросоюз со стабильным прогрессом и демонстрирует самую высокую скорость проведения скрининга за всю историю расширения.

По его словам, сейчас происходит процесс проведения двустороннего скрининга по различным тематическим кластерам права ЕС.

В случае с Украиной мы применяем ускоренную процедуру – скрининг происходит с беспрецедентной скоростью. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству экспертов Еврокомиссии с украинскими партнерами, чтобы обеспечить максимально эффективное прохождение этого этапа,

– сказал Мерсье.

Он добавил, что этот процесс продлится до осени. Чиновник подтвердил, что Украина уже готова к открытию первого переговорного кластера "Основы" (Fundamentals). Однако для этого требуется согласие всех 27 государств-членов ЕС.

Стоит заметить, что открытие первого кластера заблокировала Венгрия, выдвигая дополнительные условия относительно прав венгров Закарпатья. По словам Мерсье, этот вопрос сейчас обсуждают в Совете Евросоюза.

Представитель Еврокомиссии заверил, что со своей стороны комиссия предоставляет Украине всестороннюю поддержку, в частности в технической, политической и финансовой сферах. А также поддерживает активный диалог со всеми государствами-членами.