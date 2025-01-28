Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Какой будет евроинтеграция Украины в 2025 году

С технической точки зрения мы можем быть готовы открыть два кластера для Украины в первом полугодии,

– заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Кос быстро отметил, что дальнейший прогресс зависит от согласия стран-членов ЕС, которые должны подписывать каждый шаг вперед. Это касается и Венгрии, которая постоянно блокирует инициативы по Украине. "Это невозможно без государств-членов", – сказала Кос.

Издание отмечает, что Украина и Молдова начали процесс присоединения к блоку из 27 членов, что станет его самым большим толчком к расширению за более чем два десятилетия. Обещание ускорить евроинтеграцию поступило в момент, когда Украина стремится укрепить позиции перед потенциальными мирными переговорами.

Несмотря на то, что Киев получил "зеленый свет" на вступление, первый кластер открыт не был. В целом весь процесс охватывает шесть кластеров, которые в целом делятся на 35 разделов.