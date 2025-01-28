Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Головування Польщі в ЄС 2025: що конкретно це принесе Україні та чому безпека в пріоритеті

Якою буде євроінтеграція України у 2025 році

З технічної точки зору ми можемо бути готові відкрити два кластери для України в першому півріччі,

– заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос.

Кос швидко зазначив, що подальший прогрес залежить від згоди країн-членів ЄС, які повинні підписувати кожен крок вперед. Це стосується й Угорщини, яка постійно блокує ініціативи щодо України. "Це неможливо без держав-членів", – сказала Кос.

Видання зауважує, що Україна та Молдова розпочали процес приєднання до блоку з 27 членів, що стане його найбільшим поштовхом до розширення за понад два десятиліття. Обіцянка прискорити євроінтеграцію надійшла у момент, коли Україна прагне зміцнити позиції перед потенційними мирними переговорами.

Попри те, що Київ отримав "зелене світло" на вступ, перший кластер відкрито не було. Загалом весь процес охоплює шість кластерів, які загалом поділяються на 35 розділів.